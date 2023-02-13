Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

С биржи Binance за час вывели $500 млн на фоне запрета властей США на выпуск стейблкоина BUSD

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка приказал прекратить выпуск стейблкоина Binance BUSD после признания его незарегистрированной ценной бумагой. Ответственная за токен компания Paxos уже согласилась с решением властей, остановив сотрудничество с криптобиржей.

С биржи Binance за час вывели $500 млн на фоне запрета властей США на выпуск стейблкоина BUSD

Начиная с 21 февраля Paxos перестанет выпускать новые стейблкоины BUSD, которые создавались в сотрудничестве с Binance с 2019 года — существующие 16,5 млрд токенов можно будет обменять на USDP в соотношении 1:1.

С момента релиза токена криптобиржа активно мотивировала пользователей выбирать именно его в своих расчетах. Тем не менее, после того, как стало известно о решении департамента финансовых услуг Нью-Йорка запретить выпуск монеты, глава Binance Чанпэн Чжао открестился от стейблкоина. 

На негативные новости о крупнейшей криптобирже сразу отреагировали ее пользователи. По данным сервиса 0xScope, всего за час с кошельков Binance было переведено более $500 млн на другие биржи. Примерно $439 млн находились на блокчейне Ethereum, в то время как еще $102 млн — на Binance Smart Chain.

Фирменный токен криптобиржи BNB на фоне новостей опустился на 6%, а сам стейблкоин BUSD, из-за которого и начались проблемы Binance, находится на грани потери привязки к доллару США, торгуясь в районе $0,98.

На данный момент BUSD все еще остается седьмой крупнейшей криптовалютой в мире по общему объему торговли, из-за чего ситуация бросает тень на всю криптоиндустрию. На момент написания новости Ethereum уже упал на 2,24%, потянув за собой остальные альткоины.

Фото на обложке: Simon / Unsplash

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Не только Binance. Как россиянам выбрать безопасную криптобиржу
  2. 2 Аудит криптовалют: что это такое и зачем нужно?
  3. 3 Малый бизнес и крипта: как не попасть на штрафы, если вы оплачивали услуги в криптовалюте?
  4. 4 Топ-11 ошибок начинающих криптоинвесторов
  5. 5 Новые возможности или лишняя работа. Зачем традиционному бизнесу запускать криптокарты
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2023

PR-акселератор

14 февраля 2023

Sber500

15 февраля 2023

Data Fusion Awards 2023

15 февраля 2023

Startup Tour 2023 Красноярск

15 февраля 2023

Акселератор фонд «ЭРА»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

7 компаний, которые зарабатывают миллионы долларов при 0 сотрудников

Аналитика

Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом

Колонки

23 полезные нейросети — сервисы для перевода, презентаций, аналитики и создания контента

Истории

Паралич собеседования. Почему мы мешаем себе получить желанную работу

Новости

Аналитики спрогнозировали трансформацию IT-рынка России и бум внештатной занятости и фриланса