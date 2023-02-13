С биржи Binance за час вывели $500 млн на фоне запрета властей США на выпуск стейблкоина BUSD

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка приказал прекратить выпуск стейблкоина Binance BUSD после признания его незарегистрированной ценной бумагой. Ответственная за токен компания Paxos уже согласилась с решением властей, остановив сотрудничество с криптобиржей.
Начиная с 21 февраля Paxos перестанет выпускать новые стейблкоины BUSD, которые создавались в сотрудничестве с Binance с 2019 года — существующие 16,5 млрд токенов можно будет обменять на USDP в соотношении 1:1.
С момента релиза токена криптобиржа активно мотивировала пользователей выбирать именно его в своих расчетах. Тем не менее, после того, как стало известно о решении департамента финансовых услуг Нью-Йорка запретить выпуск монеты, глава Binance Чанпэн Чжао открестился от стейблкоина.
На негативные новости о крупнейшей криптобирже сразу отреагировали ее пользователи. По данным сервиса 0xScope, всего за час с кошельков Binance было переведено более $500 млн на другие биржи. Примерно $439 млн находились на блокчейне Ethereum, в то время как еще $102 млн — на Binance Smart Chain.
Фирменный токен криптобиржи BNB на фоне новостей опустился на 6%, а сам стейблкоин BUSD, из-за которого и начались проблемы Binance, находится на грани потери привязки к доллару США, торгуясь в районе $0,98.
На данный момент BUSD все еще остается седьмой крупнейшей криптовалютой в мире по общему объему торговли, из-за чего ситуация бросает тень на всю криптоиндустрию. На момент написания новости Ethereum уже упал на 2,24%, потянув за собой остальные альткоины.
Фото на обложке: Simon /
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