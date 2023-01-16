Основатель рекламного агентства DeadLine Роман Колесников запустил бренд зоотоваров Bushy

Бизнес на фоне кризиса ищет новые идеи и возможности для освоения и роста. Так, например, основатель influencer-маркетинга DeadLine Роман Колесников запустил бренд товаров для домашних животных Bushy.

Предприниматель планировал вложить в новый проект примерно 150-200 тыс. рублей, но запуск бренда превысил 500 тыс. рублей, сообщил он корреспонденту RB.RU.

«На российском рынке есть большой пробел в качественных и стильных товарах для животных. Многие закупаются в Китае готовой продукцией, предлагая людям безвкусные товары для дома и животных. Я решил, что хочу сделать собственный продукт, а не закупать готовые решения», — подчеркнул Колесников.

В продаже — сшитые вручную кожаные ошейники и поводки-перестежки, керамические миски и махровые полотенца.

Бренд уже столкнулся со сложностями в закупке качественной фурнитуры: колец, пряжек, турецкой махры и т. д. С полок магазинов пропала кожа, которая используется для производства поводков и ошейников. По словам Колесникова, сейчас он изучает возможности закупки материала из-за рубежа.

В дальнейшем компания рассматривает запуск одного-двух уходовых средств: сухого шампуня и спрея, а также планирует расширить палитру поводков и ошейников, еще сшить сумку-переноску для походов как с собакой, так и для покупок самого владельца.

Фото на обложке: Bushy