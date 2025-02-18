Бизнес стал в два раза чаще нанимать сотрудников старше 40 лет

В 2024 году соискатели в возрасте от 41 до 50 лет получили 28,4 млн приглашений на работу — это на 92% больше, чем в 2023 году, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику hh.ru. Работодатели объяснили рост интереса к кандидатам старшего возраста дефицитом кадров и нарастающей конкуренцией на рынке труда.

Кандидаты в возрасте 51–60 лет получили 8,5 млн офферов (рост на 95% год к году), а от 61 года и старше — 1,3 млн (+106%). Для сравнения, в категории от 19 до 30 лет показатель приглашений на работу вырос на 68% и составил 102,2 млн, от 31 до 40 лет — на 82%, до 61,2 млн.

В первую пятерку сфер, где работодатели наиболее лояльно относятся к сотрудникам от 41 до 50 лет, попали «Высший и средний менеджмент» (33% офферов), «Финансы и бухгалтерия» (27%), «Безопасность» (25%), «Сельское хозяйство» и «Добыча сырья» (по 23%). Соискателей 51–60 лет чаще всего зовут на вакансии в сферах «Безопасность» (17%), «Сельское хозяйство» и «Добыча сырья» (по 9%).

Опрошенные «Коммерсантом» работодатели подтвердили рост интереса к соискателям старше 40 лет. Например, по словам главы управления по привлечению талантов «Северстали» Анастасии Кожемякиной, доля таких сотрудников среди всех принятых на работу за последний год выросла с 27,8% до 30,4%. Директор по персоналу ГК «ДатаРу» Алеся Самойлова отметила, что за год число сотрудников компании старше 40 лет увеличилось примерно на 20%.

В пресс-службе компании «Кухонный двор» газете заявили, что кандидаты старшего возраста «более адаптированы к сложностям и многозадачности». В то же время ряд опрошенных «Коммерсантом» экспертов подчеркнули, что соискатели старше 40 лет могут нуждаться в отдельном внимании HR-департамента на этапе найма и на старте работы. В частности, это может быть связано с адаптацией к новым технологиям и рабочим процессам.

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