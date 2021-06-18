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Может лучше штраф? Четверть бизнеса в Москве ищут пути обхода обязательной вакцинации

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Четверть представителей бизнеса в Москве ищут пути обхода обязательной вакцинации сотрудников, вплоть до готовности платить штраф, следует из результатов исследования медиагруппы «Актион-МЦФЭР». Подавляющее большинство участников опроса отнеслись к решению властей негативно.

Может лучше штраф? Четверть бизнеса в Москве ищут пути обхода обязательной вакцинации

Исследование проводили среди компаний из сфер торговли, производства, образования и других и говорили (1613 респондентов) с:

  • главными бухгалтерами;
  • руководителями юридических департаментов;
  • финансовыми директорами;
  • руководителями и специалистами по охране труда;
  • директорами по персоналу;
  • руководителями и специалистами по кадрам и HR.

29% опрошенных сказали, что будут избегать обязательной вакцинации и даже рассмотрят возможность выплаты штрафа или другой юридической ответственности. Большинство – 57%, привьют только необходимый процент персонала.

Половина респондентов негативно отнеслись к решению властей о вакцинации, аргументировав тем, что она попросту не может быть обязательной. Только треть восприняли инициативу положительно.

При этом в 81% компаний заявили, что не будут поощрять сотрудников, а руководители каждого четвертого предприятия – отправят работников на вакцинацию, но сами прививаться не будут.

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Фото: Depositphotos.com

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