Может лучше штраф? Четверть бизнеса в Москве ищут пути обхода обязательной вакцинации

Четверть представителей бизнеса в Москве ищут пути обхода обязательной вакцинации сотрудников, вплоть до готовности платить штраф, следует из результатов исследования медиагруппы «Актион-МЦФЭР». Подавляющее большинство участников опроса отнеслись к решению властей негативно.
Исследование проводили среди компаний из сфер торговли, производства, образования и других и говорили (1613 респондентов) с:
- главными бухгалтерами;
- руководителями юридических департаментов;
- финансовыми директорами;
- руководителями и специалистами по охране труда;
- директорами по персоналу;
- руководителями и специалистами по кадрам и HR.
29% опрошенных сказали, что будут избегать обязательной вакцинации и даже рассмотрят возможность выплаты штрафа или другой юридической ответственности. Большинство – 57%, привьют только необходимый процент персонала.
Половина респондентов негативно отнеслись к решению властей о вакцинации, аргументировав тем, что она попросту не может быть обязательной. Только треть восприняли инициативу положительно.
При этом в 81% компаний заявили, что не будут поощрять сотрудников, а руководители каждого четвертого предприятия – отправят работников на вакцинацию, но сами прививаться не будут.
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