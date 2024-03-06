Половина российских предпринимателей хотят развивать бизнес за рубежом — исследование

Половина российских предпринимателей хотят вывести свой бизнес на зарубежные рынки, показало исследование. Самым востребованным у респондентов рынком для выхода за рубеж стала Азия, а направлениями – торговля, предоставление услуг и IT.

49% представителей российского бизнеса хотят выйти на зарубежные рынки, каждый пятый предприниматель планирует открыть бизнес за рубежом уже в текущем году. Об этом говорится в результатах исследования на основе опроса 1 тыс. предпринимателей, которое провел аналитический центр форума «Мир возможностей – Дубай».

По мнению респондентов, самыми востребованными зарубежными рынками являются страны Азии (25%), СНГ (22%), Ближнего Востока и Северной Африки (20%). 26% участников исследования рассматривают выхода ны рынки стран Евросоюза и США.

Результатом вывода бизнес за рубеж участники исследования видят привлечение партнеров (18%) и инвестиций (14%). Каждый третий респондент рассматривают новую страну работы как хаб для освоения других стран региона.

33% опрошенных довольны результатами работы в России и планируют расширять бизнес внутри страны. Основной причиной трудностей с выходом за рубеж респонденты считают нехватку квалифицированных кадров и надежных партнеров.

Фото на обложке: New Africa / Shutterstock