Половина российских предпринимателей хотят развивать бизнес за рубежом — исследование

Половина российских предпринимателей хотят вывести свой бизнес на зарубежные рынки, показало исследование. Самым востребованным у респондентов рынком для выхода за рубеж стала Азия, а направлениями – торговля, предоставление услуг и IT.
49% представителей российского бизнеса хотят выйти на зарубежные рынки, каждый пятый предприниматель планирует открыть бизнес за рубежом уже в текущем году. Об этом говорится в результатах исследования на основе опроса 1 тыс. предпринимателей, которое провел аналитический центр форума «Мир возможностей – Дубай».
По мнению респондентов, самыми востребованными зарубежными рынками являются страны Азии (25%), СНГ (22%), Ближнего Востока и Северной Африки (20%). 26% участников исследования рассматривают выхода ны рынки стран Евросоюза и США.
Результатом вывода бизнес за рубеж участники исследования видят привлечение партнеров (18%) и инвестиций (14%). Каждый третий респондент рассматривают новую страну работы как хаб для освоения других стран региона.
33% опрошенных довольны результатами работы в России и планируют расширять бизнес внутри страны. Основной причиной трудностей с выходом за рубеж респонденты считают нехватку квалифицированных кадров и надежных партнеров.
Фото на обложке: New Africa /
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