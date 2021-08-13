«Мы выступаем решительно против»: бизнес попросил правительство не повышать акциз на алкоголь

Производители алкогольных напитков выступили «решительно против» анонсированного повышения акциза на алкоголь. Заморозить акциз на ближайшие три года попросили в союзе предпринимателей, а также в ассоциации производителей пива.

Комментарий от ассоциации производителей пива России относительно анонсированного правительством повышения акцизных ставок на алкоголь поступил в редакцию RB.ru.

«Ассоциация производителей пива и РСПП выступают решительно против инициативы по повышению ставки акциза. [...] Некоторые СМИ сообщали, что правительством РФ среди различных вариантов пополнения бюджета рассматривается в том числе и повышение ставки акциза на алкоголь на 10%», – подчеркнул председатель совета ассоциации производителей пива Андрей Губка.

О том, что против повышения акциза выступил и союз промышленников и предпринимателей России, пишет РБК со ссылкой на письмо, подготовленное союзом. В нем, в частности, говорится, что правительство рассматривает изменение налоговой системы для увеличения сбора налогов за счет, в том числе, повышения акцизных ставок на алкоголь.

Ранее индексацию акцизов на алкогольную продукцию зафиксировали законодательно. Правительство же рассматривает вариант повышения сверх зафиксированной индексации.

«Как показывают результаты исследования института экономической политики Гайдара, повышение акциза окажет крайне негативное влияние на экономику, бизнес, потребителя и простимулирует рост нелегального рынка. В перспективе трех лет поставленные цели пополнения бюджета не только не достигаются, а приводят к снижению по всем показателям, при одновременном росте нелегального рынка», – добавил Андрей Губка.

Он уточнил, что, согласно исследованию института Гайдара, заморозка акциза поможет снизить долю нелегального алкоголя на рынке.

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