«2ГИС» запустил сервис бизнес-аналитики. Разработка компании визуализирует big data на карте города, что позволяет бизнесу найти подходящие для себя решения, например, где лучше открыть кафе.
О запуске сервиса «2ГИС Про» рассказали в пресс-службе компании. С его помощью можно визуализировать «большие данные» на карте города.
Пользователь сервиса может получить отчет о том, в каких районах не хватает заведений общепита, и где их ищут чаще всего, таким образом определив перспективные локации для открытия бизнеса. Такие же отчеты и статистику можно получить и по другим сегментам экономики.
В основе нового сервиса «2ГИС» лежат обезличенные данные запросов пользователей об услугах, местонахождении организаций, населения того или иного района, плотности и этажности застройки.
«2ГИС Про» работает по подписке. Доступны три тарифа – максимальный позволяет работать с неограниченным числом слоев, рубрик и проектов, а также пользоваться аккаунтом десяти пользователям.
Фото на обложке: XanderSt /
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