Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«2ГИС» запустил сервис бизнес-аналитики

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«2ГИС» запустил сервис бизнес-аналитики. Разработка компании визуализирует big data на карте города, что позволяет бизнесу найти подходящие для себя решения, например, где лучше открыть кафе.

«2ГИС» запустил сервис бизнес-аналитики

О запуске сервиса «2ГИС Про» рассказали в пресс-службе компании. С его помощью можно визуализировать «большие данные» на карте города.

Пользователь сервиса может получить отчет о том, в каких районах не хватает заведений общепита, и где их ищут чаще всего, таким образом определив перспективные локации для открытия бизнеса. Такие же отчеты и статистику можно получить и по другим сегментам экономики.

В основе нового сервиса «2ГИС» лежат обезличенные данные запросов пользователей об услугах, местонахождении организаций, населения того или иного района, плотности и этажности застройки.

«2ГИС Про» работает по подписке. Доступны три тарифа – максимальный позволяет работать с неограниченным числом слоев, рубрик и проектов, а также пользоваться аккаунтом десяти пользователям.

Фото на обложке: XanderSt / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как работать с геосервисами: пошаговая инструкция
  2. 2 Компания «Стахановец» создала сервис по защите коммерческой тайны
  3. 3 «Яндекс.Маркет» ввел для продавцов недорогих товаров фиксированные тарифы
  4. 4 Как бизнесу сохранить устойчивость в турбулентное время — опыт российских компаний
  5. 5 Как с помощью МИС повысить рентабельность стоматологий в новых реалиях — опыт команды DentalPRO
МегаФон
Помогает компаниям замещать IT-решения зарубежных поставщиков российскими
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

07 декабря 2022

Первый медицинский акселератор СамГМУ

12 декабря 2022

X-MAS HACK 2022

14 декабря 2022

HackWagon22

Все ВОЗМОЖНОСТИ