Рост числа индивидуальных предпринимателей упал с 25% до 2%

Рост регистраций индивидуальных предпринимателей (ИП) в России замедлился. В 2024 году показатель составил 2% — против 25% в 2023 году, говорится в исследовании «Т-Бизнеса», которое есть у RB.RU. Аналитики объясняют это подорожанием кредитов.

«Замедление темпов роста — результат объективной реальности: кредитование стало менее доступным, а издержки, связанные со стартом бизнеса, заметно выросли. В этих условиях остаются только те, кто имеет четкое представление о своей бизнес-модели и уверен в ее эффективности», — отметил руководитель сегмента «Старт бизнеса» в «Т-Бизнесе» Дмитрий Трофимов.

Кроме того, из-за роста конкуренции в сфере электронной коммерции «многие предпочитают работать в рамках существующих платформ или вовсе отказываются от идеи запуска собственного бизнеса», добавил эксперт.

По данным «Т-Бизнеса», новый бизнес в 2024 году открывали в 1,5 раза чаще, чем закрывали, что говорит о «сохранении предпринимательской активности». «Доля регистраций бизнеса нерезидентами сохранилась на прежнем уровне: 2% по отношению к показателям 2023 года», — отметили аналитики.

Как показало исследование, самый большой прирост по числу регистраций ИП в 2024 году был зафиксирован в Чечне (+30% год к году), Тыве (+29%), Астраханской области (+24%), Ингушетии (+24%), Камчатском крае (+21%), Дагестане (+21%), Еврейской автономной области (+18%), Хакасии (+18%), Хабаровском крае (+17%) и Томской области (+17%).

Кроме того, аналитики выяснили самые популярные направления среди ИП. Тройку лидеров заняли электронная коммерция (18%), ритейл (16%) и строительство (10%). Стабильно высокие показатели продемонстрировали грузоперевозки (7%) и услуги для физлиц (7%).

В ходе исследования специалисты сравнили показатели за период с января 2022 года по декабрь 2024-го, учитывались открытые данные Федеральной налоговой службы и обезличенная информация ИП — клиентов «Т-Бизнеса».

Ранее россияне рассказали, сколько им требуется денег для открытия собственного бизнеса. Как показало исследование SuperJob, самыми дорогими сферами для старта предприниматели считают производство, строительство, фермерство и туризм — для запуска своего дела в этих областях нужно в среднем 5 млн рублей.

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