В России вырос спрос на деловые поездки и путешествия бизнес-классом

Спрос представителей бизнеса на авиаперелеты в III квартале 2023 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показало исследование компании «Аэроклуб». В целом первые девять месяцев 2023 года востребованность внутренних перелетов у бизнес-туристов превзошла показатели прошлого года на 13%.

Востребованность путешествий бизнес-классом выросла в III квартале на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За счет увеличения спроса доля бизнес-класса увеличилась с 3% до 4%.

При этом, как показало исследование, средняя стоимость авиабилетов в бизнес-классе снизилась на 12%. Перелет в одну сторону в среднем обходился в 84,5 тыс. рублей. Вместе с тем эконом подорожал год к году на 7%, средняя стоимость одного перелета составила 14,3 тыс. рублей.

Самыми популярными городами в сфере бизнес-туризма остаются Москва и Петербург. Кроме того, в топ-10 попали Сочи, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Самара и Нижний Новгород.

Помимо роста числа перелетов и снижения стоимости билетов в компании выявили еще одну тенденцию — увеличение горизонта планирования. Так, доля авиабилетов, купленных за неделю до вылета, снизилась в III квартале года на 4%, с 46% в 2022 году до 42% в текущем.

Вместе с тем с 34% до 36% выросла доля билетов, приобретенных за две недели и более до отправления.

Кто чаще всего летает в командировки

Представители добывающей и обрабатывающей промышленности и энергетики больше других ездили в командировки, однако число авиабилетов, которые они покупали в III квартале года, сократилось на 14% год к году. Таким образом, их доля снизилась с 41% до 33%.

Представители ритейла в III квартале на 27% чаще летали в командировки, чем годом ранее. Их доля выросла на 3% и составила 15%.

Также число рабочих поездок увеличили представители IT- и телеком-компаний. В III квартале рост составил 23% год к году, а доля выросла с 8% до 10%.

Самым востребованным авиаперевозчиком остается компания «Аэрофлот». В III квартале он обслужил более половины (52%) всех деловых путешественников. Из них 5% летали бизнес-классом.

На втором месте S7, услугами этой компании воспользовались 20% деловых туристов. Из них 3% выбирали бизнес-класс. На третьем месте компания «Победа», ее доля составила 6%.

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