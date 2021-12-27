Более трети малых предпринимателей задумывались о закрытии бизнеса

В России 36,8% предпринимателей задумывались о закрытии бизнеса в 2021 году. Половину из них посещали такие мысли, но до реализации они пока не дошли. Еще 10,6% планируют закрыть бизнес целиком, а 7,8% планируют в ближайшем будущем закрыть часть бизнеса.

Об этом свидетельствуют данные исследования CRM для бизнеса МСБ «Мегаплан». Опрос проводился среди 1527 российских предпринимателей и руководителей малых и средних компаний, сообщил ТАСС.

Более половины опрошенных руководителей подобные мысли не посещали, поскольку не было для этого причин. 2,8% закрыли свой бизнес в 2021 году.

По данным аналитиков, 48,6% думали в нынешнем году открывать новый бизнес или новое направление, чтобы не потерять прибыль. Согласно результатам опроса, 14,9% при этом параллельно с основным бизнесом открыли новые компании.

О сокращении сотрудников из соображений экономии задумывались 35,5% опрошенных, 54,5% не задумывались на подобную тему, а 10% были вынуждены уволить часть сотрудников.

Четверть участников исследования (24,8%) рассказали, что у них возникали в последнее время мысли о продаже своего дела, но до реализации пока не дошли. Еще 13,9% уже находятся на этапе проведения переговоров с покупателями, 6,1% планируют продажу бизнеса в скором времени, а 1,4% уже продали свои предприятия. А 53,9% предпринимателей не задумывались на эту тему.

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