Visa и «СберБизнес» запустили образовательный бизнес-марафон для женщин-предпринимателей

Победительницы образовательного бизнес-марафона для женщин-предпринимателей от «СберБизнеса» и Visa получат призы до 200 тысяч рублей и роль в выпуске шоу «Теперь я – босс» на «Пятнице». Участие бесплатное, регистрация уже открылась.

В ходе марафона, который продлится два месяца, участницам прочитают десять лекций о том, как развивать бизнес. Десять тех, кто лучше других усвоил материал, напишут текст о предпринимательстве. Лучший из них выберут по итогам открытого голосования.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Победительницы получат призы: за третье место – 100 тысяч рублей, второе – 150 тысяч, первое – 100 тысяч и роль в спецвыпуске шоу «Теперь я – босс» на телеканале «Пятница».

В числе менторов бизнес-марафона – 10 предпринимательниц и спортсменок, в частности футбольный судья Анастасия Пустовойтова, основательница благотворительного аукциона Meet For Charity Ольга Флер, основательница турагентства uletim.ru Ирина Полежаева.

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