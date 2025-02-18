Льготный кредит в 2025 году получит только каждый десятый субъект МСП

С марта 2025 года льготный кредит сможет получить лишь каждый десятый субъект МСП, пишут «Известия». Это связано с сокращением властями перечня видов деятельности МСП, которым доступны льготные условия кредитования.

Издание уточняет, что в начале следующего месяца взять льготный кредит смогут только те предприятия МСП, которые работают в сферах обрабатывающего производства, логистики, туризма, науки и IT.

По данным Корпорации МСП, в пяти вышеперечисленных отраслях зарегистрированы 743 тыс. предприятий МСП, тогда как всего по стране насчитываются порядка 6,6 млн МСП. Таким образом, обновленный льготный кредит будет доступен лишь 11% предприятий.

Как было раньше? Предыдущая льготная программа под названием «1764» предоставляла кредиты субъектам МСП из практически любой сферы. Она работала по формуле «ключевая ставка минус 8,75% для малых и 7,75% для средних предприятий», отмечают «Известия».

Теперь получить льготный кредит «приоритетные» предприятия МСП смогут по формуле «ставка ЦБ минус 3,5%», то есть сегодня она составила бы 17,5%. Средние ставки для МСП на декабрь прошлого года составляли около 30%.

Кроме того, сократится объем государственной поддержки льготных кредитных программ: по словам замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой, он составит до 100 млрд рублей ежегодно. При этом в период с 2019 по 2024 год по льготной кредитной программе «1764» субъекты МСП получили кредиты почти на 4,7 трлн рублей.

Ранее, в январе, Корпорация МСП представила меры поддержки малого и среднего бизнеса на 2025 год. Новые механизмы будут сосредоточены на поддержке эффективных компаний в приоритетных для экономики отраслях. Организация сохранит схему «зонтичных» поручительств и расширит ее за счет совместных поручительств с региональными гарантийными организациями (РГО) и ВЭБ.РФ. Кроме того, корпорация представит обновленную программу стимулирования кредитования (ПСК) совместно с Банком России и совместную с Минпромторгом программу кредитования для компаний в сфере станкостроения и робототехники.

Фото на обложке: Richard Drury / Getty Images