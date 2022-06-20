«Сбер» запустил сервис для онлайн-диагностики бизнеса

«Сбер» запустил сервис для онлайн-диагностики ритейл-бизнеса. С его помощью предприниматели смогут бесплатно получать аналитические данные о работе торговой точки, следить за показателями бизнеса и получать советы по его развитию.
Сервис получил название «СберБизнес. Розничная торговля», рассказали в пресс-службе компании.
Решение направлено на предпринимателей из сферы розничной торговли. В сервисе они смогут следить за показателями бизнеса, получать советы по его развитию. Владельцам компаний будет доступны сведения о поле, возрасте, уровне затрат своих клиентов. Данные будут предоставляться в обезличенном формате.
«”СберБизнес. Розничная торговля” – единственный на рынке инструмент, который позволяет предпринимателям сегмента малого и микробизнеса увидеть портрет своего покупателя», – говорится в сообщении «Сбера».
В компании также отметили, что их решение позволит бизнесу удобно сравнивать себя с конкурентами, получать информацию по среднему чеку, конверсии покупателей.
«Информация о возвращаемости позволит проанализировать слабые места и поработать над ними, что в итоге положительно скажется на финансовых показателях компании», – отметил директор дивизиона «Малый и микро бизнес» «Сбербанка» Алексей Шашкин.
Сервис можно подключить в приложении «СберБизнес».
Фото на обложке: Ilia Ulianov /
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