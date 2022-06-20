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«Сбер» запустил сервис для онлайн-диагностики бизнеса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Сбер» запустил сервис для онлайн-диагностики ритейл-бизнеса. С его помощью предприниматели смогут бесплатно получать аналитические данные о работе торговой точки, следить за показателями бизнеса и получать советы по его развитию.

«Сбер» запустил сервис для онлайн-диагностики бизнеса

Сервис получил название «СберБизнес. Розничная торговля», рассказали в пресс-службе компании.

Решение направлено на предпринимателей из сферы розничной торговли. В сервисе они смогут следить за показателями бизнеса, получать советы по его развитию. Владельцам компаний будет доступны сведения о поле, возрасте, уровне затрат своих клиентов. Данные будут предоставляться в обезличенном формате.

«”СберБизнес. Розничная торговля” – единственный на рынке инструмент, который позволяет предпринимателям сегмента малого и микробизнеса увидеть портрет своего покупателя», – говорится в сообщении «Сбера».

В компании также отметили, что их решение позволит бизнесу удобно сравнивать себя с конкурентами, получать информацию по среднему чеку, конверсии покупателей.

«Информация о возвращаемости позволит проанализировать слабые места и поработать над ними, что в итоге положительно скажется на финансовых показателях компании», – отметил директор дивизиона «Малый и микро бизнес» «Сбербанка» Алексей Шашкин. 

Сервис можно подключить в приложении «СберБизнес».

Фото на обложке: Ilia Ulianov / Shutterstock

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