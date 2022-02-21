«Деловая среда» стала лауреатом премии Digital Communications Awards

15 февраля прошла премия Digital Communications Awards 2022. Платформа знаний и сервисов для бизнеса «Деловая среда» (входит в экосистему «Сбера») стала лауреатом премии в номинации «Интернет-событие и Live Communication»: экспертное жюри оценило контентную стратегию развития образовательной подписки для предпринимателей «Деловая среда Премиум».

«Деловая среда Премиум» — образовательная подписка для предпринимателей, содержащая разнообразный контент для старта и развития бизнеса, роста дохода и саморазвития. Также в рамках нее проводятся тематические онлайн-марафоны, встречи с экспертами и предпринимателями, вебинары, мастермайнды и нетворкинг. Такие онлайн-активности с пользователями стали флагманским направлением развития контентной стратегии продукта в течение последнего года.

«Наш продукт стал не только источником поиска идей и готовых решений, но и средой для общения единомышленников в едином пространстве. Для создания сообщества предпринимателей мы внедрили живые форматы: мастермайнды, нетворкинги и встречи с экспертами. Они помогли бизнесменам общаться между собой и решать свои задачи с помощью друг друга», — отметил Иван Комаров, директор платформенных решений и онлайн-продуктов АО «Деловая среда».

Премию Digital Communications Awards вручают в России с 2013 года за достижения в области digital-коммуникаций и продвижения продуктов с помощью новых коммуникационных технологий.