Некоторые бизнес-союзы призвали признать иноагентами

Такое предложение ОПИ направила в Генпрокуратуру и правительство, сообщили «Известия». Речь идет о тех некоммерческих организациях (ассоциациях, союзах и т.д.), участники которых объявили о введении или исполнении санкций против РФ. Например, приостановили работу в стране, сократили производство товаров или прекратили обслуживание потребителей.

Таким бизнес-объединениям предлагается запретить осуществлять любые контакты с госслужащими всех уровней.

В письме утверждается, что группа бизнес-объединений, члены которых представляют в России интересы иностранного капитала, ведет деструктивную деятельность. Она направлена на снижение качества и безопасности продукции, в целом подрыв продуктовой безопасности в стране, считают авторы. «К примеру, официальные власти США и Европы не просили компании уходить с российского рынка», — отмечено в письме.

По мнению ОПИ, в такой деятельности могут участвовать Союз участников потребительского рынка, «Руспродсоюз», «Русбренд», Масложировой союз, «Союзмолоко», «Союзнапитки», Рыбный союз и др. Как уточнил председатель ОПИ Олег Павлов, почти все бизнес-союзы в РФ могут поличть такой статус. Но на данный момент он предлагает сфокусироваться на тех, кто присоединился к западным санкциям.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что если существует цель устранить зарубежный бизнес из экономики РФ, то стоит действовать согласно инициативе. Он указал, что руководители иностранных компаний, работающих в России, вынуждены подчиняться законодательству двух юрисдикций, то есть РФ и страны происхождения. А это значит, что в случае конфликта юрисдикций они выберут свою страну, уверен Шохин.

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