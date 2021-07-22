Бизнес в регионах получит безвозмездные гранты

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил выдавать безвозмездные гранты малому и среднему бизнесу, чья деятельность приостанавливается из-за действия коронавирусных ограничений. Бизнесмены смогут получить гранты на выплату заработной платы и поддержку занятости.

Грант будет зачисляться на счет предпринимателя не позднее семи рабочих дней с момента подачи заявления, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Размер гранта будет высчитываться исходя из сроков действия ограничений: на одного работника половина минимального размера оплаты труда (МРОТ), если ограничения длятся две недели. Размер гранта может пропорционально увеличиваться до одного МРОТ в зависимости от срока действий ограничений.

Эту меру Решетников предложил распространить и на социально-ориентированные НКО.

Федеральный МРОТ с 1 января 2021 года равен 12792 руб., его значение меняется в зависимости от региона.

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Фото: metamorworks / Shutterstock