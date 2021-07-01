Три ведущих вуза страны откроют бизнес-факультеты

Три ведущих вуза России – Московский физико-технический институт, Национальный исследовательсикй университет ИТМО, и ТГУ, откроют бизнес-факультеты. Ранее с таким предложением выступили студенты и выпускники этих заведений.

Представители вузов уже приступили к работе над созданием бизнес-факультетов.

«Будущее связано с технологическим предпринимательством. Мало иметь инженерные знания, ещё нужны маркетинговая подготовка, сложное мышление, гуманитарное видение задач, которые решают предприниматели. [...] Мы создаём пространство для амбициозных ребят, которые готовы формировать новую реальность», – отметил ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский.

С инициативой о создании факультетов выступили студенты и выпускники вузов – участники федерального проекта «Вдохновители».

«В Университете ИТМО в принципе вся студенческая жизнь, весь ученический процесс связан с предпринимательством. Наши молодые коллеги, разрабатывающие собственный стартап, могут в вузе собрать команду для проекта, презентовать его, защитить, получить помощь в финансировании. Мы работаем над студенческими инновациями вместе и не разделяем себя в этом отношении на преподавателей и учеников», – сообщил декан факультета технологического менеджмента и инноваций Университета ИТМО Антон Гопка.

Вузы приглашают присоединиться к поддержке студенческих инноваций и предпринимательства через запуск бизнес-факультетов во всех высших учебных заведений страны, сообщили в пресс-службе «Вдохновителей».

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