Российскому бизнесу помогут разработать облачные IT-продукты

Облачный провайдер CloudMTS и разработчик мобильных приложений «Дексмобайл» помогут создать бизнесу IT-продукты. Предприниматели могут подать заявку на разработкуавтоматизированных систем управления курьерами или такси, маркетплейсов, интернет-магазинов, корпоративных социальных сетей, мобильных приложений для пользовательских сервисов. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе МТС.
После заказа клиенту выделят команду IT-специалистов «Дексмобайл». Они выволнят все задачи по разработке сайтов и мобильных приложений: подготовят техническое задание, создадут дизай, макет, поддержку мобильных и web-приложений.
Команда включает в себя бизнес-аналитиков, фронтенд- и бэкенд-разработчиков, UX/UI-дизайнеров, QA-специалистов и других экспертов, которые работают с такими инстурументами, как React, React Native и Net Core (C#).
Системы клиента разворачиваются в облаке CloudMTS. Это позволит существенно сэкономить на создании и сопровождении сервиса, который будет доступен из любой точки мира.
Компаниям гарантируют высокую скорость обработки и безопасность данных, надежность и отказоустойчивость систем, автоматическое обновление и аварийное восстановление в случае сбоя.
Фото на обложке: Unsplash
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