Бизнес раскритиковал возможность прослушки в законопроекте против мошенников

Законопроект по борьбе с кибермошенничеством нарушает права человека, поскольку предусматривает прослушку и запись звонков россиян. Об этом говорится в письме Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». Организация направила его в Госдуму, Минцифры и Общественную палату, пишет РБК.

Позиция бизнеса. Прослушка и запись звонков в формате, который предлагается в законопроекте, нарушает Конституцию и закон о персональных данных, говорится в письме. Там отмечается, что мошенников будут маркировать на основе решения технической системы или произвольного выбора оператора системы, тогда как в норме это должны делать правоохранители или суд.

В АРПП также считают, что в базу могут попадать не настоящие голоса, а дипфейки, при этом законопроект не предусматривает механизм оспаривания. То есть, если голос человека попадет в базу по ошибке, то он будет дискриминирован, указали в ассоциации.

Объединение в письме ссылается на заявление Минцифры, согласно которому система будет распознавать мошеннические звонки по ключевым словам с помощью ИИ, но в законопроекте этого нет, отмечает РБК. Такой метод в АРПП считают неэффективным, так как «тренировка распознавателей на точное распознание речи мошенников на лету крайне сложна».

Ассоциация предложила убрать из законопроекта положение о распознавании и хранении векторов голосов россиян или определить максимально четкие механизмы отнесения к мошенникам, а также эффективные способы «обеления» тех, кто попал в базу.

Позиция властей. Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко заявил РБК, что законопроект не предусматривает прослушивание или запись звонков россиян и разработан с учетом требований закона. По его словам, искусственный интеллект не будет прослушивать звонки, анализировать содержание разговоров и сохранять аудиозаписи.

Вместо этого, говорит представитель Григоренко, нейросеть будет «сопоставлять цифровые голосовые паттерны — векторы, которые отражают характеристики голоса, такие как интонация, темп речи и частота». Подобные технологии уже используются бизнесом для контроля качества обслуживания и борьбы с мошенничеством, подчеркнул он.

Представитель вице-премьера также добавил, что звонки будут анализироваться лишь с согласия пострадавшего россиянина после возбуждения уголовного дела о мошенничестве. В базу же попадут только голоса, владельцы которых доказанно нарушили закон.

Законопроект по борьбе с телефонными и кибермошенниками внесли в Госдуму 15 февраля, документ был принят в первом чтении 18 марта. Проект закона предусматривает, в частности, сбор и хранение на единой антифрод-платформе векторов голосов мошенников.

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