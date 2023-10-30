За год в российском бизнесе выросло число судебных споров и сократилось количество компаний-должников

В России выросло число экономических споров в судах на 16% по сравнению с прошлым годом. При этом на треть сократилось число юрлиц-должников, показала аналитика сервиса «Контур.Фокус», данные которого приводит РБК. По сравнению с показателями 2020 года число судебных разбирательств увеличилось на 77%.
По состоянию на 1 сентября 2023 года в России арбитражными судами рассматривалось более 538 тыс. споров. Это на 16% больше, чем за тот же период 2022 года. А по сравнению с 2020 годом их число выросло на 77%.
Вместе с тем отмечено снижение на треть числа исполнительных производств (до 905 тыс.) и число компаний-должников (до 233 тыс.).
Эксперты компании связывают рост числа споров с антикризисными мерами российских властей, в частности, моратория на банкротство, а также системы отсрочек по уплате долгов ФНС.
Еще одной причиной мог могло стать желание бизнеса не доводить до взыскания долгов судебными приставами.
Больше всего дел в арбитраже в Москве, Петербурге и Свердловской области. Меньше всего — в Чукотском и Ненецком автономных округах. Также к «спокойным» относятся Еврейская автономная область, Алтайский край и Магаданская область.
Чаще всего споры возникают среди представителей сферы недвижимости и управления недвижимостью (100 тыс. дел по состоянию на 1 сентября). Также споры присутствуют в сфере строительства, грузоперевозок, в ресторанном бизнесе и ритейле.
К сферам, где экономических споров почти нет, относятся наука, производство товаров для детей, выпуск легковых авто и мототехники, а также в оптовой продаже оружия.
Фото на обложке: Andrey_Popov /
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