Прибыль российского бизнеса сократилась в 1,8 раза — Росстат

Российский бизнес в октябре заработал в 1,8 раза меньше, чем в том же месяце годом ранее, подсчитал Росстат. Общая прибыль компаний, получивших прибыль, составила 1,78 трлн рублей, убыточные предприятия потерпели убытки в 128 млрд рублей.

Российские компании в октябре текущего года получили прибыль совокупно в 1,8 раза меньше, чем в октябре прошлого года, сообщили в Росстате. Сальдированный финансовый результат, или разница прибыли и убытков, непрерывно увеличивается с июня 2022 года, уточнили в ведомстве.

Если в октябре 2021 года сальдо российских предприятий совокупно составило 3 трлн рублей, то в октябре текущего года оно упало до 1,66 трлн рублей. Общая прибыль прибыльных компаний за анализируемый период достигла 1,78 трлн рублей, а убыток убыточных компаний – 128 млрд рублей.

В Росстате пояснили, что текущие финансовые показатели бизнеса связаны с эффектом высокой базы 2021 года. Также там уточнили, что по их методологии расчета в анализ не входят государственные учреждения.

Фото на обложке: boonchoke / Shutterstock