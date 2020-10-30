Исследование: российские предприниматели стали чаще брать микрозаймы

Российские предприниматели и самозанятые стали чаще обращаться к микрозаймам. Доля запросов от малого бизнеса, ИП и соучредителей ООО выросла с 14,8% от общего числа займов в сентябре 2019 года до 17,1% в сентябре 2020. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-платформы Webbankir.
Интересные факты из отчета:
- активнее всего ссуды начали брать самозанятые — доля их заявок за год увеличилась с 6,7% до 8,7%. Доля учредителей компаний выросла на 0,3%, до 2,9%. Доля ИП осталась на уровне около 5,5%.
- основными клиентами микрофинансовых организаций остаются наемные работники, при этом их доля за год сократилась на 4,7%, до 70,9%.
Авторы исследования объясняют изменения в структуре занятости заемщиков переходом части людей в статус самозанятых в период пандемии.
«С другой стороны, небольшому бизнесу становится все труднее обеспечивать стабильный денежный поток или получить кредит в банке для текущей операционной деятельности. Поэтому они все чаще прибегают к альтернативным источникам кредитования, чтобы поддерживать свой бизнес и обеспечивать личные нужды», — рассказал гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.
Фото: BestPhotoPlus / Shutterstock
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