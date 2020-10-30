Российские предприниматели и самозанятые стали чаще обращаться к микрозаймам. Доля запросов от малого бизнеса, ИП и соучредителей ООО выросла с 14,8% от общего числа займов в сентябре 2019 года до 17,1% в сентябре 2020. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-платформы Webbankir.

Исследование: российские предприниматели стали чаще брать микрозаймы