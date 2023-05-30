Почти треть российских компаний работают с персоналом на аутсорсе

32% российских компаний работают с персоналом на аутсорсе. При этом средний процент таких сотрудников составляет 12,5% от численности персонала. Это следует из результатов исследования сервисов «Работы.ру» и «Подработки», с результатами ознакомился RB.RU.

Такой формат работы чаще предпочитает средний и крупный бизнес — 48% и 36% соответственно. Микробизнес (75%) и малый бизнес (77%) обычно не рассматривают аутсорс.

Чем крупнее компания, тем чаще она потенциально готова работать с персоналом на аутсорсе, отмечается в исследовании. 36% респондентов готовы нанять до 10% персонала на аутсорс, а 31% не готовы нанимать персонал на аутсорс ни при каких обстоятельствах.

В исследовании участвовали более 350 работодателей сервисов из всех регионов России. Среди респондентов — руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты.

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