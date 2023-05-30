Почти треть российских компаний работают с персоналом на аутсорсе

32% российских компаний работают с персоналом на аутсорсе. При этом средний процент таких сотрудников составляет 12,5% от численности персонала. Это следует из результатов исследования сервисов «Работы.ру» и «Подработки», с результатами ознакомился RB.RU.
Такой формат работы чаще предпочитает средний и крупный бизнес — 48% и 36% соответственно. Микробизнес (75%) и малый бизнес (77%) обычно не рассматривают аутсорс.
Чем крупнее компания, тем чаще она потенциально готова работать с персоналом на аутсорсе, отмечается в исследовании. 36% респондентов готовы нанять до 10% персонала на аутсорс, а 31% не готовы нанимать персонал на аутсорс ни при каких обстоятельствах.
В исследовании участвовали более 350 работодателей сервисов из всех регионов России. Среди респондентов — руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты.
Фото на обложке: Indypendenz /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как меняются города после приезда цифровых кочевников
- 2 Только 5% пользователей в России делают уборку с помощью роботов-пылесосов — исследование
- 3 Полмиллиарда на чипсах и незапустившийся бар: как устроен бизнес Анастасии Ивлеевой
- 4 Мини-фильм от RB.RU: вдохновитесь на новую идею для бизнеса
- 5 40 + каналов для предпринимателей в Telegram
ВОЗМОЖНОСТИ
30 мая 2023
30 мая 2023
31 мая 2023