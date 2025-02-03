Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о национализации складов Raven Russia
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к крупнейшему в России владельцу складской недвижимости Raven Russia и постановил передать государству 16 комплексов, построенных или приобретенных компанией с 2005 года. Об этом говорится в заявлении на ее сайте.
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Согласно релизу, суд признал склады Raven Russia «транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии» и постановил передать их Росимуществу.
Как писал «Коммерсантъ», Генпрокуратура считает, что Raven Russia скупала терминалы с нарушением закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для нацбезопасности». Ведомство утверждает, что британская Raven Property Group незаконно получила крупнейшую сеть транспортных терминалов в России, расположенных рядом с важной инфраструктурой: МКАДом, аэропортами Шереметьево, Внуково и Пулково, морским портом Санкт-Петербурга и Московской железной дорогой.
В марте 2022 года британская компания продала российский бизнес местному топ-менеджменту. По версии Генпрокуратуры, сделка была направлена на то, чтобы скрыть иностранное владение. После февраля 2022 года Raven Property Group изменила структуру владения бизнесом в России и вывела за границу более 6 млрд рублей, принадлежащих стратегическим предприятиям, указало ведомство.
Заседание прошло в закрытом режиме 31 января. Партнер Alumni Partners Иван Веселов, представлявший интересы Raven Russia в суде, сообщил РБК, что закрыть процесс попросила Генпрокуратура, сославшись на «тайну ответчиков». Компания намеревается обжаловать решение суда и считает, что слушания были проведены с процессуальными нарушениями.
Фото на обложке: Alex Marakhovets / Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock
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