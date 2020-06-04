Сколько времени нужно российскому бизнесу на восстановление — исследование

Опрос, проведенный сервисом «Работа.ру», показал, что 70% российских компаний планируют полностью восстановить бизнес в этом году. Менее 10% организаций закроются. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Работы.ру».

Опрос проводился во всех регионах России. Участие приняли 1000 компаний. Выяснилось, что больше половины фирм приостановили свою деятельность на время карантина. И примерно одинаковое число предприятий перешли на онлайн-формат или продолжили работать в обычном режиме — по 23% опрошенных.

Отмечается, что большинству компаний на восстановление требуется не более года. Только каждой пятой фирме нужно больше времени. При этом 17% опрошенных отметили, что они не пострадали во время эпидемии. 13% представителей российских компаний отметили, что они восстановят бизнес в ближайшие пару месяцев, 19% компаний уложатся в полгода. Менее 10% фирм могут быть закрыты.

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