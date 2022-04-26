Предприниматели создали базу знаний по релокации бизнеса в другие страны

Российские предприниматели запустили бесплатный knowledge-проект по релокации бизнеса в другие страны. В электронной базе собрана информация, например, об открытии бизнеса за рубежом, ставках аренды и налогов. Пока в проекте представлены восемь стран, но основатели планируют сделать гайд на сорок.
О запуске проекта Relogate рассказала одна из его основательниц Анна Шолина в социальной сети.
Relogate представляет собой информационную базу о многих нюансах, особенностях по релокации бизнеса в конкретную страну. Гайд содержит данные о налоговых ставках в том или ином государстве, цены аренды помещений, стоимости проживания.
Пока в проекте представлены 8 стран: ОАЭ, Турция, Армения, Катар, Португалия, Австралия, Чили, Грузия. В работе находятся гайды по Бразилии, Венгрии, Канаде, Франции. Всего основатели планируют сделать базу по 40 странам.
«Если есть желание помочь с оставшимися странами, или вы хотите разместить себя как сервис на сайте или видите, что не хватает инфо – пишите, на сайте есть форма», – отметила Анна Шолина.
Relogate является некоммерческим проектом и бесплатен для всех, отметили создатели.
Фото на обложке: Relogate
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Я хочу уехать — что делать? Собрали инструкцию из ответов на самые популярные вопросы
- 2 Почему иммигранты с большей вероятностью становятся предпринимателями — исследование
- 3 Культурный шок при релокации: советы, чтобы адаптация прошла легче
- 4 Жизнь и бизнес в Дубае: сколько стоит и что нужно знать?
- 5 Подготовка к собеседованию: как IT-специалисту перейти на работу в иностранную компанию
ВОЗМОЖНОСТИ
26 апреля 2022
26 апреля 2022
29 апреля 2022