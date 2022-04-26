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Предприниматели создали базу знаний по релокации бизнеса в другие страны

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российские предприниматели запустили бесплатный knowledge-проект по релокации бизнеса в другие страны. В электронной базе собрана информация, например, об открытии бизнеса за рубежом, ставках аренды и налогов. Пока в проекте представлены восемь стран, но основатели планируют сделать гайд на сорок.

Предприниматели создали базу знаний по релокации бизнеса в другие страны

О запуске проекта Relogate рассказала одна из его основательниц Анна Шолина в социальной сети.

Relogate представляет собой информационную базу о многих нюансах, особенностях по релокации бизнеса в конкретную страну. Гайд содержит данные о налоговых ставках в том или ином государстве, цены аренды помещений, стоимости проживания.

Пока в проекте представлены 8 стран: ОАЭ, Турция, Армения, Катар, Португалия, Австралия, Чили, Грузия. В работе находятся гайды по Бразилии, Венгрии, Канаде, Франции. Всего основатели планируют сделать базу по 40 странам.

«Если есть желание помочь с оставшимися странами, или вы хотите разместить себя как сервис на сайте или видите, что не хватает инфо – пишите, на сайте есть форма», – отметила Анна Шолина.

Relogate является некоммерческим проектом и бесплатен для всех, отметили создатели.

Фото на обложке: Relogate

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