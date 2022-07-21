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Треть россиян приняли решение открыть собственный бизнес этой весной и летом — исследование

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Треть россиян приняли решение открыть собственный бизнес этой весной и летом – после начала спецоперации на Украине, гласят результаты исследования Skillbox и TehChat. Почти половину респондентов заинтересовали появившиеся на рынке перспективные ниши.

Треть россиян приняли решение открыть собственный бизнес этой весной и летом — исследование

TehChat и Skillbox провели совместное исследование среди 75 тысяч респондентов, основной возраст которых от 30 до 35 лет и которые проживают в городах с населением более 1 млн человек.

Исследование показало, что этой весной и летом 34% россиян приняли решение открыть свое дело, 13% находятся уже в процессе запуска бизнеса. Больше других ответивших положительно респондентов заинтересовали сферы IT, торговли, в том числе на маркетплейсах, маркетинговых коммуникаций, пищевого производства.

Среди основных причин для открытия своего дела опрошенные назвали более привлекательные возможности заработка (56,8%) и появление на рынке новых перспективных ниш (38,3%). Начать собственное дело в связи с увольнением с работы решили 4,9% респондентов.

Остальных 66% остановили в решении открыть свой бизнес отсутствие первоначального капитала (27,9%), нежелание уходить с работы по найму (27,5%) и недостаток управленческих компетенций (24%).

Фото на обложке: Irina Boldina / Shutterstock

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