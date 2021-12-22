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Почти половина российских компаний ожидает роста выручки и операционной прибыли — опрос

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Почти половина российских компаний прогнозирует увеличение выручки и операционной прибыли по итогам 2022 года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром стратегических разработок (ЦСР).

Почти половина российских компаний ожидает роста выручки и операционной прибыли — опрос

Роста выручки по итогам будущего года ожидают 48% компаний, увеличения операционной прибыли — 45%. При этом рост выручки и прибыли к концу этого года отметили 32% и 26% компаний соответственно.

Согласно опросу, в 2022 году 22% компаний намерены увеличить численность кадров (в пределах 10%), еще треть (33%) планируют повысить заработную плату (в пределах 11%). По итогам 2021 года 12% компаний увеличили численность штата (в среднем на 7%) и 15% повысили заработные платы (в среднем на 8%).

Бизнес также крайне оптимистичен в вопросе развития международной торговли, показал опрос. Так, роста объемов экспорта ожидают 69% респондентов, импорта — 67%. По результатам 2021 года также наблюдается положительная тенденция на этом направлении: 45% компаний отмечают увеличение импорта и 43% отмечают рост экспорта, следует из опроса.

Среди опрошенных 84% компаний заявили, что пострадали от пандемии коронавируса. Вместе с тем 30% этих предприятий заявили, что им уже удалось восстановиться, а к концу 2022 года допандемийных показателей планируют достичь 80% пострадавших компаний.

При этом опрос ЦСР выявил существенный рост потребности бизнеса в господдержке. На конец 2021 года 80% респондентов заявили, что испытывают необходимость в помощи государства (50% по итогам первого полугодия 2021 года). Кроме того, 39% компаний назвали господдержку основным фактором восстановления.

Наиболее активно заинтересованность в господдержке выражают:

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  • компании легкой и пищевой промышленности — 88% опрошенных предприятий отрасли заявили о необходимости поддержки;
  • представители торговли и сферы услуг — 84%;
  • предприятия тяжелой промышленности — 83%.

ЦСР проводит мониторинг бизнес-климата РФ с начала 2020 года. На сегодня в нем приняли участие почти 10 тыс. компаний из всех секторов экономики, во всех федеральных округах. В опросе участвуют крупные, средние и мелкие предприятия, при этом на долю компаний малого и среднего бизнеса приходится 65-70% выборки.

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Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

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