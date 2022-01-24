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Росстат: малый бизнес России половину выручки заработал в торговле

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Росстат подвел предварительные итоги переписи малого и среднего бизнеса (МСП) в России. За 2020 год малые и микропредприятия предприятия вместе с ИП реализовали товары и услуги на 69,1 трлн рублей, более 50% выручки пришлось на торговлю и авторемонт.

Росстат: малый бизнес России половину выручки заработал в торговле

Около 10% выручки генерировалось в обработке и строительстве, а 5,5% — в транспорте, хранении и операциях с недвижимостью. Из общей суммы реализации 48,9 трлн рублей пришлось на долю юрлиц, еще 20,2 трлн — на ИП.

В частности, оптовая специализированная торговля принесла малому бизнесу, включая микропредприятия, выручку в 5,36 трлн рублей, оптовая торговля непродовольственными товарами — 3,074 трлн рублей, а пищевыми продуктами, напитками и табаком — 2,827 трлн рублей.

Выручка от розничной торговли в специализированных магазинах составила 1,155 трлн рублей, а в области строительства — 3 трлн рублей.

Выручка малых предприятий и ИП за 2020 года оказалась эквивалентна двум третям ВВП России за 2020 год.

В топ-5 регионов по обороту малого бизнеса вошли Москва (18,6% суммарной выручки), Санкт-Петербург (8%), Краснодарский край (6,4%), Московская (5,9%) и Свердловская области (3,1%). 

Регионы-лидеры по выручке среди ИП — Краснодарский край (3 трлн рублей), Москва (1,675 трлн рублей), Московская область (1,108 трлн рублей), Дагестан (926 млрд рублей), Санкт-Петербург (707 млн рублей).

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Если брать выручку только малых предприятий, то здесь регионы распределились следующим образом: Московская область (29,660 трлн рублей), Москва (11,2 трлн рублей), Санкт-Петербург (4,8 трлн рублей), Свердловская область (1,7 трлн рублей), Новосибирская область (1,4 трлн рублей).

В переписи приняли участие 2,7 млн ИП и 2 млн микро- и малых предприятий.

Статистическое наблюдение проводится с 2010 года раз в пять лет, в другие годы проводятся выборочные исследования.

По оценкам президента организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Калинина, по сравнению с 2019 годом выручка предприятий упала на 7% из-за пандемии коронавируса и локдаунов. В интервью РБК Калинин сообщил, что на традиционные рынки ИП и малых предприятий (например, в розничной торговле) выходят госкомпании и цифровые платформы, и это серьезная тревога для МСП.

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Фото на обложке: pexels.com

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