Бизнес в России переходит из юрлиц в сегмент ИП и самозанятых

За год в России сократилось количество юрлиц, а количество индивидуальных предпринимателей (ИП) выросло. Бизнес мельчает в условиях антиковидных ограничений и санкций. Предприниматели предпочитают переходить в альтернативные режимы (ИП и самозанятость), чтобы сократить издержки и снизить административное давление.

К апрелю 2022 года число ИП число за год выросло с 3,45 до 3,77 млн (плюс 9,3%), а юрлиц сократилось с 3,14 до 3 млн (минус 4,7%), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы, обработанные СКБ «Контур». По словам экспертов, прирост ИП носит восстановительный характер после «провала» из-за сворачивания работы предприятий в пандемию, а также оттока части ИП в самозанятые.

Также сектор ИП восстанавливается благодаря перетоку измельчавших юрлиц, которые рассчитывают на более комфортные условия ведения бизнеса во время кризиса.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова отметила, что переходя в самозанятость бизнес пытается экономить на соцвзносах и снизить административное давление из-за отсутствия надзора. «У ИП также больше свободы — это и возможность работать на патенте, чтобы удержаться в сложившихся условиях, и упрощенный учет»,— указала она.

Доцент кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Виктор Солнцев считает, что переход из ООО в ИП и самозанятых вызван необходимостью снизить налоги. «При выводе сотрудников на ИП предприятие "экономит" около трети фонда оплаты труда. Переход на упрощенные схемы налогообложения (6% от оборота или 15% от финансового результата) намного сокращает расходы на ведение бухгалтерии»,— пояснил эксперт.

Размер бизнеса сокращается из-за падения рентабельности, отметил Солнцев. По его данным, выручка микропредприятий и ИП составляет примерно 31 трлн рублей (меньше 20% от общего оборота предприятий). По его словам, до пандемии на среднем предприятии МСП работало четыре человека, то во время нее уже три. Он уверен, что в дальнейшем число работников будет сокращаться. «Средние предприятия смещаются в сегмент малых, малые — в микро, микро — в ИП и самозанятых»,— говорит эксперт.

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