Половина российских предпринимателей достигла поставленных целей в 2022 году — опрос

Половина российских предпринимателей достигла поставленных целей в 2022 году, показал опрос. Среди ключевых факторов, которые помогли развитию бизнеса, респонденты назвали рост аудитории интернет-торговли и развитие онлайн-каналов продаж.

В опросе Wildberries участвовали более 6 тыс. представителей бизнеса из 83 регионов России. 80% респондентов являются индивидуальными предпринимателями.

49% опрошенных признались, что им удалось достичь поставленных целей в 2022 году, для каждого десятого результат работы превзошел ожидания. Ключевыми факторами, которые помогли развитию бизнеса, респонденты назвали рост аудитории интернет-торговли (32%), развитие онлайн-каналов продаж (20%), увеличение спроса (14%).

33% респондентов отметили, что в 2022 году не смогли реализовать планы. По данным опроса, основными негативными факторами для бизнеса стали конкуренция на рынке (28%), удорожание логистических услуг (22%), динамика курса валют (13%). 10% указали, что их бизнесу не дали полноценно развиваться санкции.

В текущем году большинство опрошенных (46%) планируют расширить производство, каждый третий намерен запустить новые бренды или начать продажи новой категории товаров, около 5% готовятся сократить или закрыть бизнес.

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