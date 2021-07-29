Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Налоговики смогут блокировать имущество бизнеса до конца проверки

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Так налоговики смогут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке. Сейчас это возможно после результатов налоговой проверки.

Налоговики смогут блокировать имущество бизнеса до конца проверки

Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник, информацию подтвердили близкий к правительству источник и представитель Минфина.

Признаки возможного ухода от налогов «будут установлены по определенному риск-ориентированному подходу. Сейчас с момента старта налоговой проверки «уклонисты» успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться. Инициатива направлена на пресечение такой практики», — пояснил собеседник издания.

Представитель ФНС отметил, что юридическая фиксация обязательств, сокрытых от государств в результате налоговых правонарушений – длительный процесс. Срок зависит прежде всего от того, насколько добросовестно и оперативно налогоплательщик предоставляет документы, доказывающие его добросовестность.

Бизнес эту информацию встретил негативно. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин полагает, что налоговые органы могут получить инструмент давления на предпринимателей.

«Бизнес по факту останется без инструментов и времени на защиту своих интересов, поскольку такие решения будут приниматься не на основании результатов всей проверки, а на основании предварительных выводов, которые могут быть ошибочными», – предупредил он.

Ограничение в правах распоряжаться своим имуществом и деньгами с начала проверки, по словам старшего юриста налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрия Кириллова, может ударить прежде всего по добросовестному бизнесу, который уверен в своей правоте и надеется отстоять ее в налоговом споре.

Предварительные обеспечительные меры в налоговом администрировании – «беспрецедентная основа для коррупции»,  –  заявил адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович. По его словам, если идея будет утверждена, потребуется менять не только Налоговый кодекс, но и уголовное, административное законодательство и порядок исполнительного производства.

Сейчас налоговики могут вводить обеспечительные меры на имущество должников только в результате проверки – после решения о привлечении к ответственности – или если налогоплательщик не сдает отчетность. Этот порядок действует с 2007 года. Обеспечительные меры бывают двух видов: запрет на передачу (в том числе в залог) имущества без согласия налогового органа и приостановка операций по счетам.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Темпы роста рекламы Mail.ru Group увеличиваются четвертый квартал подряд — отчет
  2. 2 Госкомпании стали чаще покупать у малого бизнеса
  3. 3 Вышки сотовой связи в России будут питать энергией солнца
  4. 4 Основатель Uniter Дмитрий Волощук обвинил банк «Точка» в копировании своего сервиса
  5. 5 Google объявила набор на третий поток акселератора для стартапов Growth Lab
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июля 2021

Гранты для реализации комплексных инновационных проектов

30 июля 2021

Moscow Film Accelerator

30 июля 2021

Kaspersky Open Innovation Program "B2C Future Solutions"

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма