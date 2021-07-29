Налоговики смогут блокировать имущество бизнеса до конца проверки

Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Так налоговики смогут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке. Сейчас это возможно после результатов налоговой проверки.

Об этом «Ведомостям» рассказал федеральный чиновник, информацию подтвердили близкий к правительству источник и представитель Минфина.

Признаки возможного ухода от налогов «будут установлены по определенному риск-ориентированному подходу. Сейчас с момента старта налоговой проверки «уклонисты» успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться. Инициатива направлена на пресечение такой практики», — пояснил собеседник издания.

Представитель ФНС отметил, что юридическая фиксация обязательств, сокрытых от государств в результате налоговых правонарушений – длительный процесс. Срок зависит прежде всего от того, насколько добросовестно и оперативно налогоплательщик предоставляет документы, доказывающие его добросовестность.

Бизнес эту информацию встретил негативно. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин полагает, что налоговые органы могут получить инструмент давления на предпринимателей.

«Бизнес по факту останется без инструментов и времени на защиту своих интересов, поскольку такие решения будут приниматься не на основании результатов всей проверки, а на основании предварительных выводов, которые могут быть ошибочными», – предупредил он.

Ограничение в правах распоряжаться своим имуществом и деньгами с начала проверки, по словам старшего юриста налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрия Кириллова, может ударить прежде всего по добросовестному бизнесу, который уверен в своей правоте и надеется отстоять ее в налоговом споре.

Предварительные обеспечительные меры в налоговом администрировании – «беспрецедентная основа для коррупции», – заявил адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович. По его словам, если идея будет утверждена, потребуется менять не только Налоговый кодекс, но и уголовное, административное законодательство и порядок исполнительного производства.

Сейчас налоговики могут вводить обеспечительные меры на имущество должников только в результате проверки – после решения о привлечении к ответственности – или если налогоплательщик не сдает отчетность. Этот порядок действует с 2007 года. Обеспечительные меры бывают двух видов: запрет на передачу (в том числе в залог) имущества без согласия налогового органа и приостановка операций по счетам.

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Фото: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock