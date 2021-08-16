ФНС резко увеличила количество запросов к российским владельцам зарубежных компаний

Федеральная налоговая служба (ФНС) в разы увеличила количество запросов к налогоплательщикам, при этом налоговых инспекторов интересуют конкретные вопросы: документальные подтверждения операций за рубежом, вопросы по определенным счетам и операциям.

Практически всех клиентов, которые задекларировали контролируемые иностранные компании (КИК), вызвали для дачи пояснений: ФНС интересовалась, по какой причине эти физлица не декларировали прибыль за предыдущие периоды, сообщил «Ведомостям» директор департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Леонид Печерников.

Старший сотрудник Hill Consulting Сергей Нестеренко уточнил, что почти всюду требуются финансовые отчеты, аудиторские заключения и пояснения по расчету прибыли.

Возрос интерес и к другим видам отчетности по иностранным компаниям, кроме непосредственно деклараций, добавила налоговый менеджер EY Екатерина Алексанян. Например, к уведомлениям о владении КИК, возникновении участия в иностранной организации или учреждении иностранной структуры без образования юрлица.

Владельцы компаний за рубежом с прошлого года могут выбрать формат уплаты налога. По одному из них надо перечислить 5 млн рублей за все зарубежные активы и не сдавать отчетность, по другому — стандартно отчитаться о компаниях с прибылью от 10 млн рублей в год и заплатить НДФЛ 13% или 15% для физических лиц и 20% для юридических лиц.

Контролирующим лицом КИК признается владелец (юрлицо или физлицо) доли от 25%. Если компания минимум на 50% принадлежит российским резидентам, бенефициарами признаются владельцы доли от 10%.

Фиксированный налог с КИК в 5 млн рублей независимо от суммы прибыли выбрало более 270 бизнесменов, сообщил газете представитель ФНС. Они обязались платить фиксированный налог в течение трех лет, что принесет бюджету более 1,3 млрд рублей ежегодно.

Общее количество известных службе российских бенефициаров зарубежных компаний ФНС не уточнила. Итоги декларационной кампании 2021 года налоговая пока не подвела, уточнил ее представитель.

Многих бизнесменов, выбравших новый режим налога на КИК, налоговые органы обязали представить пояснения и документы по расчету прибыли КИК за предыдущие периоды, усомнившись в корректности расчета налоговой базы, уточнила Алексанян.

Представитель ФНС сказал, что некоторые пользователи нового режима не задекларировали фиксированный размер прибыли КИК или же сообщили необоснованно уменьшенную сумму. Ранее многие из КИК не декларировали такую форму имущества, если компания не показывала прибыль, объяснил Нестеренко: «Общий менталитет был таков, что чем меньше про тебя знают, тем лучше».

В 2021 году дал ощутимые результаты международный автообмен финансовой информацией — ФНС проанализировала полученные данные и начала запрашивать об операциях по зарубежным счетам и активам, рассказал эксперт.

Открытие «непознанных ранее областей» привело к тому, что ФНС резко активизировала выездные проверки физлиц по предыдущим периодам, добавила партнер FTL Advisers Дарья Невская. Но налогоплательщики, которые подавали декларации весной, уже учли риск повышенного внимания.

«Если раньше многим казалось, что данные автообмена не смогут адекватно обработать, то сейчас эти иллюзии рассеялись, и клиенты стали более аккуратно заполнять свои декларации», — отметила Невская.

Штраф за непредставление в срок уведомления о КИК и финансовой отчетности с этого года также вырос — в 5 раз, со 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Если не представить документы по требованию налоговой, могут взыскать до 1 млн рублей, причем ФНС вправе оштрафовать за несколько лет (срок давности по налоговым искам – три года).