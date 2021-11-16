Госдума приняла закон об эксперименте по единому налоговому платежу для бизнеса

Госдума приняла в третьем чтении закон о распространении единого налогового платежа (ЕНП) на организации и индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщается на сайте нижней палаты парламента. Он будет введен в экспериментальном режиме с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Согласно закону, организацияи и ИП получат право с 1 июля по 31 декабря 2022 года на добровольной основе уплачивать налоги, авансовые платежи, сборы (за исключением госпошлины, в отношении уплаты которой судом не выдан исполнительный документ), страховые взносы, пени, штрафы и проценты единым налоговым платежом.

Механизмом ЕНП смогут воспользоваться те организации и ИП, которые осуществили с налоговыми органами сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, по результатам которой не имеется разногласий. Причем они будут обязаны уведомлять налоговый орган об исчисленных суммах налогов и прочих платежей не позднее, чем за пять дней до установленного срока их уплаты.

Предполагается, что закон будет способствовать формированию единого сальдо расчетов плательщика с бюджетом (единый налоговый счет) и позволит избежать излишнего начисления пеней и излишних процедур взыскания, фактически приводя данные процедуры к использованию единой суммы, отражающей результат расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ и плательщиком.

«Реализация положений документа создаст для плательщиков более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате обязательных платежей, сократит издержки субъектов, участвующих в расчетно-кассовых операциях, и время оформления расчетных документов, а также позволит обеспечить понятное и простое состояние расчетов плательщика с бюджетом», — говорится в пояснительной записке.

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