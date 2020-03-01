Назван лучший город для делового туризма в России и СНГ

Лучшим городом для делового и событийного туризма в2019 году в России и СНГ стал Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты премии Business Traveller Russia and CIS Awards.

За 2019 год Петербург посетили 1,1 млн деловых туристов. Число деловых мероприятий за год выросло на 10% и достигло 415. Эти данные приводит комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге.

В городе в 2019 года была запущена программа амбасадоров цель которой — популяризация Санкт-Петербурга именно как площадки для проведения крупных международных конгрессно-выставочных мероприятий, рассказали в комитете.

Business Traveller Awards - ежегодная международная награда, присуждаемая за достижения и инновации в сфере делового туризма. Премия проводится в нескольких регионах мира.

Награждение победителей за 2019 год прошло 28 феврала в Москве. Полные результаты премии пока не опубликованы.

Фото: Julia Rumyantseva / Shutterstock