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Назван лучший город для делового туризма в России и СНГ

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Лучшим городом для делового и событийного туризма  в2019 году в России и СНГ стал Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты премии Business Traveller Russia and CIS Awards.

Назван лучший город для делового туризма в России и СНГ

За 2019 год Петербург посетили 1,1 млн деловых туристов. Число деловых мероприятий за год выросло на 10% и достигло 415. Эти данные приводит комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге.

В городе в 2019 года была запущена программа амбасадоров цель которой — популяризация Санкт-Петербурга именно как площадки для проведения крупных международных конгрессно-выставочных мероприятий, рассказали в комитете.

Business Traveller Awards - ежегодная международная награда, присуждаемая за достижения и инновации в сфере делового туризма. Премия проводится в нескольких регионах мира.

Награждение победителей за 2019 год прошло 28 феврала в Москве. Полные результаты премии пока не опубликованы.

Фото: Julia Rumyantseva / Shutterstock

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12 марта 2020

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16 марта 2020

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18 марта 2020

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