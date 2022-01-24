Московский малый и средний бизнес увеличил обороты на 41% в 2021 году

В Москве обороты малого и среднего бизнеса составили более 3 трлн рублей в 2021 году. Это на 41% больше, чем в 2020 году.

С июля 2021 года ежемесячный оборот этих компаний стабильно превышал допандемийный уровень, говорится на сайте столичной администрации.

Заммэра Москвы Владимир Ефимов считает малый бизнес одной из самых мобильных сфер предпринимательства, так как благодаря способности гибко и быстро реагировать на вызовы и приспосабливаться к новым обстоятельствам.

Рекордным месяцем для сферы в прошлом году стал сентябрь — 356 млрд рублей. Показатели превысили на 64% уровень сентября 2019 года и на 60% — 2020 года. Даже в октябре и ноябре прошлого года, на которые пришлось дополнительно 11 нерабочих дней, общая выручка компаний была существенно выше тех же месяцев 2020 и 2019 годов.

На начало этого года количество предприятий малого и среднего бизнеса выросло до 778,5 тыс. Это на 7% выше прошлогоднего показателя и на 4% больше, чем было перед пандемией.

Напомним, оборот московских предприятий наиболее пострадавших от пандемии отраслей — гостиниц, общепита, торговли и других — в прошлом году тоже вырос и составил 4,8 трлн рублей.

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Фото на обложке: Unsplash