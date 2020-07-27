Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Москва открыла клуб для молодых предпринимателей

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Business Update — новый закрытый бизнес-клуб для молодых предпринимателей, которые хотят строить и развивать свое дело. Это онлайн-портал в виде социальной сети с образовательными возможностями. Чтобы вступить в клуб, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Москва открыла клуб для молодых предпринимателей

Присоединиться к сообществу могут предприниматели от 18 до 35 лет. Участников делят на четыре группы исходя из опыта и персональных успехов. Чем выше уровень, тем больше возможностей получает член клуба. Предпринимателям помогут найти подходящее направление для будущего бизнеса, проработать бизнес-план, создать MVP, получить первых клиентов и продажи, разработать план роста.

Участники могут пользоваться сервисами портала, среди которых:

  • онлайн-курсы и бизнес-литература;
  • нетворкинг;
  • расписание мероприятий;
  • общение с наставником;
  • финансовая поддержка и другие.

В рамках клуба будут проходить встречи с опытными предпринимателями, онлайн-лекции, дискуссии, конференции и другие мероприятия.

Стать членом клуба можно бесплатно. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Business Update создан под кураторством Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Фото на обложке: G-Stock Studio/Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

27 июля 2020

SberCode

28 июля 2020

StartUp: Land Industrial

31 июля 2020

Cartier Women’s Initiative

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма