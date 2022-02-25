Бизнес предложил отменить оплату НДС с авансов от покупателей

Торгово-промышленная палата России предложила отменить для бизнеса оплату НДС с авансов от покупателей. Это должно помочь деловым кругам действеннее использовать оборотные средства и значительно упростить администрирование НДС.
Предложения организация направила в проект основных направлений налоговой политики до 2025 года, пишет ТАСС.
Сейчас уплата НДС происходит еще до момента возникновения самого объекта налогообложения. Это, как отметили в палате, противоречит сущности этого вида налога — согласно ст. 146 НК, объектом налогообложения по НДС признается реализация товаров, работ и услуг.
Палата также выступила за необходимость синхронизировать уже существующие документы. С января возникла «правовая неопределенность в отношении обложения налогом на имущество капитализируемых ремонтов». Они должны учитываться в бухучете как отдельные инвентарные объекты в составе объектов основных средств. При этом непонятно, подлежат они обложением налогом на имущество или нет, отметили там.
Поэтому палата предложила внести изменения в Налоговый кодекс и указать, что такого рода ремонты не являются объектами обложения налогом на имущество.
Это предложение, как указал глава палаты Сергей Катырин, поможет снизить риски споров налогоплательщиков и налоговых органов. Оно никак не скажется на доходах консолидированного бюджета страны, так как расходы на эти виды услуг и раньше не включались в стоимость объектов основных средств и не подлежали обложению налогом на имущество.
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Фото на обложке: 88studio /
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