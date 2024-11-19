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«ВКонтакте» добавила возможность оставлять отзывы на бизнес-сообщества

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Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Пользователи «ВКонтакте» с 19 ноября получили возможность оставлять отзывы на бизнес-сообщества. Таким образом компании получат обратную связь от клиентов, а потенциальные покупатели — более полную информацию о продавцах, их товарах и услугах, сообщили RB.RU в пресс-службе соцсети.

«ВКонтакте» добавила возможность оставлять отзывы на бизнес-сообщества
  1. Новости

Опция написания отзыва доступна в шапке любого бизнес-сообщества. Пользователь может оставить на одно сообщество только один отзыв, к которому можно прикрепить до пяти фото. При желании текст можно отредактировать или удалить.

 

 Отзывы в бизнес-сообществах во «ВКонтакте», фото: пресс-служба соцсети

 

Все отзывы отображаются в открытом доступе и формируют рейтинг сообщества — от одной до пяти звезд. Прежде чем появиться в сообществе, отзывы проходят автоматическую модерацию.

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Бизнес-сообщество — это страница компании во «ВКонтакте», на которой можно продавать товары и услуги, публиковать контент и привлекать клиентов с помощью рекламы. По данным соцсети, услугами для бизнеса в ней пользуются 2 млн предпринимателей.

Фото на обложке: Korosi Francois-Zoltan / Shutterstock

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