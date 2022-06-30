TenChat подсчитал, какие виды бизнеса больше других нарастили выручку после начала спецоперации

Соцсеть для бизнеса TenChat подсчитала, какие виды бизнеса больше других нарастили выручку после начала спецоперации на Украине. В целом 46% респондентов исследования рассказали о росте выручки, но прибыль повысилась только у 17%.

Результатами исследования с RB поделилась пресс-служба соцсети TenChat. В исследовании участвовали 9,7 тыс. представителей малого и среднего бизнеса в России. Опрос проводился в марте-мае 2022 года. Аналитики сравнивали показатели периода текущего года с аналогичным периодом прошедшего.

46% участников исследования заявили о росте выручки, но только 17% – о росте прибыли. Больше других нарастили выручку (на 30-50%) компании в сфере строительства, IT, розничной торговли и товаров массового спроса.

«При этом пик роста выручки в сфере розничной торговли для непродовольственных товаров пришелся на март и сменился спадом в апреле, а в направлении онлайн-продаж тренд сохранился до июня», – отметили авторы исследования.

38% опрошенных заявили, что им удалось увеличить доходы благодаря уходу с рынка зарубежных брендов, ниши которых они заняли. У предприятий общепита другая ситуация – 41% не заметили роста выручки, 18% заявили о ее падении.

Выручка упала на 20% у предприятий, предоставляющих консалтинговые и финансовые услуги. 41% представителей туристического бизнеса заявили о падении выручки на 30% и более.

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