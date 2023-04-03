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Bloomberg подсчитал, на сколько разбогатели российские миллиардеры с начала года

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

С января текущего года общее состояние самых богатых российских бизнесменов увеличилось на $13,3 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Так, один из владельцев «Лукойла» Вагит Алекперов стал богаче на $3 млрд. В топ попал и основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман, его состояние выросло на $351 млн.

Bloomberg подсчитал, на сколько разбогатели российские миллиардеры с начала года

BBI рассчитывается на основании стоимости акций компаний, в которых предприниматели имеют доли. Рейтинг насчитывает 500 человек, из них 22 — граждане РФ.

Согласно индексу, с начала 2023 года владелец «Норникеля» Владимир Потанин стал богаче на $448 млн. Его состояние оценивается в $29 млрд.

Совледелец «Новатэка» Леодин Михельсон увеличил состояние на $1,6 млрд, теперь оно составляет $26,2 млрд.

Состояние бенефициара НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) Владимира Лисина выросло на $1,1 млрд

Основатель USM Holdings Алишер Усманов с января стал богаче на $715 млн, сегодня его состояние составляет $19,2 млрд.

Основной бенефициар предприятия «Северсталь» Алексей Мордашов увеличил состояние до $19,1 млрд. C начала года оно выросло на $362 млн.

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Больше остальных за последние месяцы разбогател совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, он увеличил свое состояние на $3,1 млрд, до $18,5 млрд.

Также в список попал Михаил Прохоров, получив с января $760 млн. Теперь его состояние оценивается в $14 млрд.

Совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко стал богаче на $ 622 млн, сейчас у него $ 12,4. Также в список попал основатель «Альфа-группа» Михаил Фридман, он стал богаче на $351 млн.

При этом бывший бенефециар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко сократил свое состояние на $571 млн, до $ 12,6 млрд. С

Фото на обложке: Unsplash

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