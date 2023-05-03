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Власти Бутана ищут $500 млн для запуска проекта по экологически чистому майнингу криптовалют

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Власти Королевства Бутан ищут $500 млн инвестиций для запуска проекта по экологически чистому майнингу биткоина. Его планируют начать совместно с компанией Bitdeer Technologies. Строительство майнингового центра намерены завершить в сентябре.

Власти Бутана ищут $500 млн для запуска проекта по экологически чистому майнингу криптовалют

Инвестиционное подразделение Королевства Бутан и компания Bitter Technologies ищут инвесторов для строительства в Бутане центра по экологически чистому майнингу биткоина. Создатели проекта оценили необходимый объем инвестиций для запуска проекта в $500 млн.

Сбор средств на строительство центра планируют начать в мае, а к самому строительству приступить во втором квартале текущего года. Проект подразумевает возведение майнингового центра мощностью 100 МВт с использованием гидроэлектрической энергии для майнинга.

На данный момент Бутан хочет сделать акцент на майнинге исключительно биткоина. Местные компании занялись майнингом первой криптовалюты, когда курс биткоина был на уровне $5 тыс.

Королевство Бутан расположено в Южной Азии между Индией и Китаем. По данным последней переписи, в государстве проживают 758 тыс. человек.

Фото на обложке: Mathias Berlin / Shutterstock

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