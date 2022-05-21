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Российско-канадский создатель Ethereum перестал быть миллиардером

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

28-летний программист Виталик Бутерин, создавший криптовалюту Ethereum, сообщил своим подписчикам в Twitter, что больше не является долларовым миллионером. Стоимость второй по капитализации валюты с начала года снизилась почти вдвое.

Российско-канадский создатель Ethereum перестал быть миллиардером

«Кстати, я больше не миллиардер», — написал Виталик.

По информации Bloomberg, в ноябре прошлого года состояние Бутерина оценивалось в $1,5 млрд, однако с тех пор стоимость эфира упала на 55%. Согласно данным CoinDesk, сейчас вторая по стоимости криптовалюта торгуется на уровне $1,97 тыс. С начала года ее стоимость снизилась более чем на 47%.

«Примечание для троллей: нет, Ethereum не был ошибкой», — добавил создатель цифровой валюты.

Bloomberg связывает падение рынка криптовалют с крахом блокчейн-проекта Terra, в результате которого обесценились его стейблкоин UST и токен Luna, цена которого упала на 99,99%. На фоне краха рынка цифровых валют основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао потерял свыше $80 млрд или 84% своего состояния.

Виталик Бутерин родился в подмосковной Коломне, но в шесть лет переехал с родителями Канады. Ethereum он создал в 2014 году. В прошлом году Бутерин пожертвовал в криптовалюте более $1 млрд фонду борьбы с коронавирусом в Индии.

Фото: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock

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