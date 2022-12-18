Основатель Ethereum назвал блокировку аккаунтов Маском «путем к авторитаризму»

Сооснователь криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин прокомментировал действия Илона Маска по блокировке аккаунтов в Twitter. Криптоэнтузиаст сравнил методы управления CEO соцсети с авторитарными.
На неделе Илон Маск написал в своем Twitter-аккаунте, что соцсеть будет блокировать все профили, предоставляющие информацию о чьем-либо местоположении в режиме реального времени. Предприниматель увидел в этом угрозу личной неприкосновенности и безопасности.
Одними из первых был заблокирован аккаунт ElonJets, отслеживающий самолет главы Twitter. Кроме того, под ограничения попал профиль CelebJets, отслеживающий частные самолеты других знаменитостей.
В ответ на пост с одобрением действий Маска Бутерин заявил, что политика Twitter «модернизируется с учетом личных взглядов самого Илона на очень конкретные ситуации».
«Действовать "быстро и решительно в ответ на катализаторы", когда речь идет о запрете чего-либо, — это путь к авторитаризму», — написал Бутерин.
Основатель Ethereum также раскритиковал цензуру в отношении ссылок на конкурирующую соцсеть Mastodon, назвав этот шаг «реально плохим». Он прикрепил скриншот с неудачной попыткой опубликовать твит со ссылкой на свой профиль.
Фото: Twitter
Бутерин предложил Twitter уведомлять пользователей за месяц до вступления в силу каких-либо новых правил модерации контента.
Что касается аккаунтов журналистов, отслеживающих местоположение, Илон Маск провел опрос в своем аккаунте, по результатам которого снял блокировку:
«Народ высказался. Блокировка учетных записей, раскрывающих мое местоположение, теперь снята».
Фото на обложке: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock
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