Исследование: более трети российских предпринимателей считают покупку офиса выгоднее аренды

Опрос был проведен среди 4,6 тыс. компаний малого и среднего бизнеса в Москве и регионах. Респонденты могли выбрать только один ответ из нескольких вариантов.

Согласно полученным данным, в течение ближайшего года около 28% участников опроса из тех, кто считает покупку выгоднее аренды, планируют приобрести офис. При этом более 40% из тех, кто голосует за аренду, признались, что просто не могут собрать необходимую сумму на покупку помещения без ущерба для бизнеса.

Дополнительная нагрузка или выгодный актив

Среди причин, по которым бизнес предпочитает покупать офисы, 38% назвали ликвидность актива, 23% считают, что офис поможет компании получить дополнительный доход за счет сдачи в аренду, 22% рассчитывают при необходимости получить банковские кредиты на развитие, так как помещение будет выступать в качестве залога. Еще 17% просто чувствуют себя увереннее, имея офис в собственности.

Покупать офис стоит, если он нужен по специфике работы, на него есть свободные деньги и он нравится руководству и сотрудникам, считает глава «Рокет Хьюманс» Анастасия Ускова.

Если же компания быстро растет и открывает новые пространства в других городах, лучше отдать предпочтение аренде, добавляет сооснователь Promobot Олег Кивокурцев. Аренда также позволит избежать операционной и финансовой нагрузки, которая ложится на собственников помещения.

Кивокурцев считает, что в Москве «однозначно выгоднее арендовать», потому что окупаемость собственного офиса может составить «и 20, и 30 лет», а для малого бизнеса заморозка 20–40 млн рублей, которые уйдут на приобретение, может стать существенным ограничением и затормозить развитие.

В долгосрочной перспективе покупка офиса выгоднее аренды, возражает эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Пространства в зависимости от условий приобретений могут полностью окупиться за 8-12 лет. «В крайнем случае, если что-то будет не так с бизнесом, помещение можно и продать, и сдать в аренду», — добавил он.

Почему каждая десятая компания уходит в коворкинги

Опрос также показал, что около 9% компаний предпочитают работать в коворкингах, еще 7% полностью перешли на удаленку. Пандемия лишь подчеркнула практичность аренды гибких офисных пространств, считает исполнительный директор сервисного офиса Case Вероника Чернова.

«Это быстрая возможность получить готовый офис при минимальных вложениях. Более того, арендатор может гибко распоряжаться площадью: в случае, если все сотрудники переходят на удаленную работу, резидент может отказаться от части площадей, чтобы снизить расходы», — отметила она.

Чернова привела в пример Санкт-Петербург, где рынок коммерческой собственности составляет минимальную долю от всего предложения. У самого коворкинга 70% клиентов в городе — представители среднего бизнеса, остальная часть — малый бизнес. В сети WeWork, напротив, отметили рост интереса во время пандемии со стороны крупных компаний. Таких клиентов, по словам гендиректора WeWork в России Андрея Жамкина, больше 70%.

Что тормозит покупку офисов сейчас

Среди ключевых стоп-факторов для приобретения офисного помещения выступает невозможность аккумулировать нужную сумму без ущерба для бизнеса, высокая налоговая нагрузка для владельцев коммерческой недвижимости и сложности в получении коммерческой ипотеки, говорят в Online-Ipoteka.

Опрос показал, что около 23% предпринимателей говорят о дефиците предложений коммерческой ипотеки, с трудностями в получении банковского кредита сталкиваются еще 18%. При этом аналитики платформы прогнозируют, что спрос на бизнес-ипотеку может вырасти в ближайший год на 25-30%.

Сейчас отсутствует «отработанный и отлаженный механизм» выдачи банковских средств на коммерческую ипотеку как для физических, так и для юридический лиц, согласен эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский.

Разработка такого механизма, по его словам, сейчас особенно актуальна, так как из-за пандемии пострадали арендаторы, которые не смогли договориться с собственниками помещений об отсрочках и рассрочках платежей по аренде. Поэтому покупка собственного офиса или торговой точки даже на заемные средства видится для них вполне сносным решением, особенно в новостройках в развивающихся районах.

Помимо финансовой стороны стоит обращать внимание на операционную составляющую, добавляет сооснователь Promobot Олег Кивокурцев.

«Здание — это полноценное бизнес-направление, которое требует регулярного обслуживания, найма подрядчиков по ремонту и эксплуатации коммуникаций, по работе с электросетями, вентиляцией, в зимнее время по работе с очисткой снега. Управление таким объектом требует серьезного и опытного ресурса, иначе здание легко потеряет стоимость и может прийти в непригодность», — предупреждает предприниматель.

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Фото: Unplash

