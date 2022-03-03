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Российские брокеры будут взимать комиссию при покупке валюты

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские брокеры предупредили своих клиентов о предписании ЦБ — взимать комиссию при покупке долларов, евро и фунтов стерлингов в размере не менее 30%.

Российские брокеры будут взимать комиссию при покупке валюты

Мера вступает в силу с 9:00 3 марта. Она будет дейсвовать до отмены настоящего предписания, говорится в сообщении на сайте АТОНа. 

В открытом доступе этот документ обнаружить не удалось, но инвесторы публикуют его в Telegram-каналах.

В Банке России пояснили, что такая мера выравнивает конкурентные условия между брокерами и банками, у которых есть возможность использовать разницу между курсами покупки и продажи валюты, пишет «Прайм».

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

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