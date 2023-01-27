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Акции Buzzfeed подорожали вдвое на новости о привлечении нейросети ChatGPT к написанию текстов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акции американской медиакомпании Buzzfeed подорожали вдвое всего за одни сутки на новости о том, что она собирается привлечь ChatGPT к написанию текстов. Buzzfeed будет использовать нейросеть для персонализации контента.

Акции Buzzfeed подорожали вдвое на новости о привлечении нейросети ChatGPT к написанию текстов

Интернет-издательство Buzzfeed сообщило, что планирует увеличить число публикаций за счет использования нейросети ChatGPT. На этой новости акции компании на бирже Nasdaq подорожали на 119% в течение одной торговой сессии. Торги 26 января закрылись на уровне $2,09 за акцию. 

Buzzfeed собирается использовать нейросеть ChatGPT для персонализации контента. На сайте компании публикуются различные по форме подачи материалы, обозревающие широко обсуждаемые темы.

Компания Buzzfeed вышла на биржу в 2021 году через слияние с SPAC-компанией. В конце 2022 года Buzzfeed уволила 12% сотрудников, после чего ее акции на Nasdaq рухнули на 40%.

Фото на обложке: 1000Photography / Shutterstock

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