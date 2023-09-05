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Криптобиржа Bybit запустила чат-бота TradeGPT — он анализирует рынок и дает инвестиционные советы

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Криптобиржа Bybit анонсировала запуск нового инструмента для торговли криптовалютами. Чат-бот TradeGPT умеет анализировать состояние рынка, прогнозировать рост токенов и разрабатывать инвестиционные стратегии.

Криптобиржа Bybit запустила чат-бота TradeGPT — он анализирует рынок и дает инвестиционные советы

Криптобиржа Bybit запустила новый ИИ-инструмент для трейдеров. Чат-бот TradeGPT, основанный на API ChatGPT 3.5, умеет анализировать рынок и давать рекомендации касательно инвестиций в криптовалюты, основываясь на получаемых в реальном времени данных. По словам главы отдела финансовых продуктов Bybit Вивьен Фанг, TradeGPT позволит дать пользователям финансовое образование и наставничество, которых им так не хватало.

TradeGPT распространяется бесплатно среди всех зарегистрированных пользователей биржи, однако у чат-бота есть лимит на 20 запросов в день. При этом, нейросеть не умеет обрабатывать сообщения длиннее 400 символов.

Bybit — не первая криптобиржа, запускающая ИИ-компаньона. Ранее свои аналоги TradeGPT уже показывали Crypto.com, Binance и OKX. Что интересно, чат-бот OKX работает не на базе ChatGPT от OpenAI. Для аналитики и прогнозирования криптобиржа использует нейросеть израильского стартапа EndoTech.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.

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