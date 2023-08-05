Китайский автогигант BYD намерен к концу года продать более 3 млн гибридных электрокаров

Китайский автогигант BYD в июле 2023 года побил собственный рекорд ежемесячных продаж гибридных электромобилей: в середине лета он достиг 261,1 тыс. единиц, что на 61% больше, чем годом ранее, и почти на 10 тыс. больше, чем в июне, когда продажи составили 251,7 единиц.

В числе проданных гибридных моделей, как отмечает Gizmochina, более 134,8 тыс. электромобилей с аккумуляторами (BEV), что на 66% больше, чем в предыдущем году; свыше 126,3 тыс. заряжающихся (подключаемых) электромобилей (PHEV), чьи продажи как раз упали на на 56%; более 11 тыс. электромобилей класса люкс Denza, а также моделей Song и Qin.

Кроме того, модель BYD Dolphin быстро прокладывает себе путь к вершине, объем продаж составил почти 32 тыс. единиц. Полностью электрическое семейство Yuan вплотную следует за ней. И полностью же электрический микроавтобус Seagull установив личный рекорд продаж в 28 тыс. штук.

Согласно отчетам, корпорация к концу 2023 года достигнет общего числа продаж гибридных электромобилей в 3 млн. единиц.

Несмотря на эти цифры, аналитики авторынка отмечают, что в процентном отношении рост продаж BYD с июля 2022 года по июль 2023 года — самый медленный с конца 2020 года. И хотя ежемесячные продажи автогиганта приближаются к 300 тыс., такая условная «стагнация» вызывает разговоры о достижении «плато» на рынке электромобилей.

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