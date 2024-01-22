Китайский конкурент Tesla изменил стратегию на выпуск электромобилей класса «люкс» по цене свыше $150 тыс. BYD таким образом попытается занять нишу Tesla на рынке, которая уже уступает китайскому оппоненту по глобальным продажам электромобилей.

BYD изменит стратегию бизнеса и сфокусируется на выпуске электромобилей класса «люкс». Об этом пишет The Wall Street Journal.

Китайский автопроизводитель принял 135,5 тыс. заказов на электромобили премиум-класса по итогам 2023 года. Цены внедорожника U8 и суперкара U9 превышают $150 тыс.

По глобальным продажам электромобилей BYD обогнала Tesla в четвертом квартале 2023 года. Tesla продала 484,5 тыс. машин, BYD – 526 тыс. экземпляров. Наибольший вклад в рост продаж BYD внес китайский рынок.

Фото на обложке: ADRIAN3388 / Shutterstock