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Китайский конкурент Tesla изменил стратегию на выпуск электромобилей класса «люкс»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Китайский конкурент Tesla изменил стратегию на выпуск электромобилей класса «люкс» по цене свыше $150 тыс. BYD таким образом попытается занять нишу Tesla на рынке, которая уже уступает китайскому оппоненту по глобальным продажам электромобилей.

Китайский конкурент Tesla изменил стратегию на выпуск электромобилей класса «люкс»

BYD изменит стратегию бизнеса и сфокусируется на выпуске электромобилей класса «люкс». Об этом пишет The Wall Street Journal.  

Китайский автопроизводитель принял 135,5 тыс. заказов на электромобили премиум-класса по итогам 2023 года. Цены внедорожника U8 и суперкара U9 превышают $150 тыс.

По глобальным продажам электромобилей BYD обогнала Tesla в четвертом квартале 2023 года. Tesla продала 484,5 тыс. машин, BYD – 526 тыс. экземпляров. Наибольший вклад в рост продаж BYD внес китайский рынок.

Фото на обложке: ADRIAN3388 / Shutterstock

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